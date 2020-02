Startseite > News > RLI Investors erwirbt vollvermietetes Neubauprojekt in der Logistikregion Hannover

RLI Investors erwirbt vollvermietetes Neubauprojekt in der Logistikregion Hannover

Hannover: RLI Investors hat im Rahmen eines Forward Funding eine Logistik-Projektentwicklung für das Portfolio des offenen Logistikimmobilien-Spezial AIF „RLI Logistics Fund – Germany II“ erworben. Der rund 16.300 qm große Neubau wird in Garbsen im Gewerbegebiet Koppelknechtsdamm in der etablierten Logistikregion Hannover errichtet. Das Objekt ist bereits vor der für das vierte Quartal 2020 geplanten Fertigstellung vollständig und langfristig an die Haase Hausgerätelogistik GmbH vermietet. Verkäufer und Projektentwickler ist Panattoni.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung will sich der Kontraktlogistiker vergrößern und das neue Objekt, das direkt gegenüber dem Hauptquartier auf einem rund 30.700 qm großen Grundstück errichtet wird, als zentrales Lager für Hausgeräte betreiben.

RLI wurde bei der Transaktion juristisch von HEUSSEN Rechtsanwälte beraten.