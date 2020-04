Robert C. Spies vermittelt geschichtsträchtige Villa Bischoff in Vegesack

Vegasack: Die ehemalige Unternehmervilla der Reederfamilie Bischoff hat einen neuen Besitzer. Das Immobilienberatungsunternehmen Robert C. Spies hat die denkmalgeschützte Villa Bischoff in bester Lage von Vegesack mit Weserblick erfolgreich an zwei Unternehmer aus Bremen-Nord vermittelt. Die Immobilie in der Weserstraße 84 wurde 1887 für den führenden Reeder Johann Diedrich Bischoff erbaut. Nach dessen Tod übernahm Sohn Heinrich Friedrich Bischoff die Villa und verkaufte sie 1910 an die Familie Lange. Bis 1994 war das Objekt im Besitz der Familie Lange-Leo bis sie von Bremen Norder Kaufleuten erworben wurde. Mit viel Geschick und Aufwand sowie in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, widmeten sie sich der Erhaltung und Wiedergewinnung von Gestalt und Ausstattung der Villa und versetzten sie wieder in ihren historischen Glanz. Nach aufwendiger Sanierung wurde das Gebäude von den Eigentümern viele Jahre als repräsentativer Firmensitz genutzt. Die Verkäufer haben einen würdigen Nachfolger gefunden, der die maritime Vergangenheit des Hauses zu schätzen weiß.