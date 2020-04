Zweiter Bauabschnitt: PROJECT Immobilien startet Verkauf von sechs Eigentumswohnungen in Berlin-Weißensee

Berlin: In der Roelckestraße 13 im Stadtteil Weißensee errichtet der Projektentwickler und Bauträger PROJECT das Neubauensemble „Urban Homes“. Nachdem die 24 Reihenhäuser des ersten Bauabschnitts bereits im Verkauf sind, können nun auch die sechs Eigentumswohnungen des zweiten Bauabschnitts erworben werden. In energieeffizienter KfW-55-Bauweise entstehen auf dem ca. 3.000 qm großen Grundstück ein Vorder- und Hinterhaus mit begrüntem Innenhof und einer Gesamtwohnfläche von rund 3.470 qm. Die sechs Eigentumswohnungen im Vorderhaus verfügen über zwei bis vier Zimmer mit Balkon oder Dachterrasse und sind 49 bis 105 qm groß. Die 24 Reihenhäuser im ruhig gelegenen Hinterhaus verfügen über 109 bis 153 qm. Alle Wohneinheiten sind hochwertig ausgestattet mit Fußbodenheizung, Echtholzparkett und Markenprodukten im Sanitärbereich. Der Bau der Reihenhäuser und Wohnungen beginnt voraussichtlich im vierten Quartal 2020. Im Bezirk Pankow hat PROJECT Immobilien neben dem Neubau „Urban Homes“ auch die beiden Objekte „Vive la Rose“ im Rosenthaler Weg und „KIEZ & Gloria“ in der Kreuzstraße mit insgesamt 76 Wohneinheiten im Verkauf.