Savills übernimmt das Quartiersmanagement des FOUR in Frankfurt

Frankfurt: Groß & Partner beauftragt Savills mit dem Quartiersmanagement für das Hochhausquartier FOUR in der Frankfurter City. Auf dem rd. 213.000 qm großen Grundstück zwischen der Neue Schlesingergasse, Große Gallusstraße und Junghofstraße soll bis 2025 das Quartier FOUR mit Büroflächen, einem Hotel, Serviced Apartments und insgesamt 600 Wohnungen entstehen. Savills startet dieses Jahr mit der Betreuung des Quartiers und wird ein Büro vor Ort beziehen. Die Erbringung technischer Leistungen ist ebenfalls Bestandteil des Mandats.