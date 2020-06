Sozialer Nachhaltigkeitsfonds „KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung“ offiziell aufgelegt – erster Kapitalabruf erfolgt

München: Die Catella Real Estate AG hat ihren neuen, sozial orientierten Nachhaltigkeitsfonds für professionelle und semi-professionelle Investoren nun offiziell aufgelegt. Der erste Kapitalabruf ist bereits erfolgt. Der Kaufvertrag für das erste Investment in Bielefeld wurde bereits unterzeichnet, ein weiteres Objekt in Regensburg befindet sich in der Due Diligence Prüfung unter Exklusivität.

Nach der Vorankündigung im März hat die Catella Real Estate AG und ihre Partner BANK IM BISTUM ESSEN eG und DKM Darlehnskasse Münster eG den neuen sozialen Nachhaltigkeitsfonds „KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung“ nun offiziell mit dem ersten Kapitalabruf am 6. Mai 2020 aufgelegt. Als erste Immobilie wurde ein wohnwirtschaftlich genutztes Objekt nebst Kindertagesstätte in Bielefeld für den Fonds angekauft.

Das „Generationen-Quartier“ befindet sich im Stadtbezirk Sennestadt im Süden von Bielefeld und umfasst die Nutzungsarten Wohnen, Kindertagesstätte und Tagespflege. Das Objekt verfügt insgesamt über ca. 4.300 qm Mietfläche, verteilt auf drei Gebäude. Das im Jahr 2018 fertiggestellte „Haus 1“ beinhaltet sozial geförderten Wohnungsbau sowie zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften und ist langfristig an einen sozialen Verein vermietet. Die Kindertagesstätte im „Haus 2“ ist seit der Fertigstellung 2016 ebenfalls langfristig vermietet. Das dritte, derzeit noch im Bau befindliche Gebäude wird sowohl sozial geförderten, als auch einen geringen Anteil an frei finanzierten Wohnraum anbieten.

Darüber hinaus plant die CREAG den Ankauf einer Projektentwicklung für den Fonds in Regensburg. Dieses nachhaltige Objekt liegt in einem derzeit entstehenden Quartier im Stadtteil „Kasernenviertel“, südöstlich der Innenstadt. Es befindet sich aktuell in der Due Diligence Prüfung. Nach Fertigstellung im Jahr 2021 bietet das Objekt 36 Wohneinheiten für gefördertes Wohnen sowie eine Kindertagesstätte auf insgesamt ca. 2.400 qm vermietbarer Fläche.

Der Fonds „KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung“ hat ein Zielvolumen von ca. 300 Mio. Euro und investiert geografisch vorrangig in etablierte Investmentstandorte und Metropolregionen sowie in Mittelstädte und regionale Investmentzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch die Investition in Immobilien der Nutzungsarten Wohnen und Spezialimmobilien mit karitativer, diakonischer oder sozialer Nutzung soll ein positiver sozialer Beitrag für die Gesellschaft geleistet werden. Zentrale Aspekte des Fonds sind „soziale Verantwortung“ und „Nachhaltigkeit“, welche durch ein Nachhaltigkeits-/Ethikkomitee sichergestellt werden.

„Wir freuen uns, mit den Objekten in Bielefeld und Regensburg zwei beispielhafte Projekte im Immobilienbereich gefunden zu haben, die den perfekten Grundstein für den Fonds „KCD- Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung“ legen. Sie sind gerade in schwierigen Zeiten ein gutes Beispiel, wie man sozial und verantwortungsbewusst in Immobilien investieren kann.“, so Henrik Fillibeck, Sprecher und Vorstand der Catella Real Estate AG.

Weitere Informationen sowie Hintergründe zum Fonds lesen Sie auch im Interview im „Immobilienbrief“ vom 15. Juni 2020 mit Dr. Peter Güllmann, Sprecher des Vorstands der BANK IM BISTUM ESSEN eG, und Gerrit Abelmann, Mitglied des Vorstandes der DKM Darlehnskasse Münster eG.​