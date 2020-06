Sven Carstensen wird dritter Vorstand bei bulwiengesa

Berlin: Sven Carstensen, 47, ist zum 01. Juni 2020 vom Aufsichtsrat neu in den Vorstand von bulwiengesa berufen worden. Er arbeitet in seiner neuen Funktion mit den beiden langjährigen Vorständen Ralf Koschny, Sprecher, und Thomas Voßkamp zusammen.Seine bisherigen Aufgaben als Leiter der Berliner Niederlassung und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft bulwiengesa appraisal GmbH führt er zunächst weiter. Durch die Berufung soll die operative Ebene stärker im Vorstand verankert sowie der wachsenden Bedeutung der Tochtergesellschaft bulwiengesa appraisal Rechnung getragen werden. Sven Carstensen, MRICS, ist seit 1995 in der Immobilienwirtschaft und seit 2005 bei bulwiengesa tätig. Der Diplomkaufmann, Immobilienökonom (ebs) und Immobiliengutachter Hyp- Zert (F) hat 2012 den Aufbau der Niederlassung Frankfurt initiiert und war bis Ende 2018 deren Leiter. 2014 gründete er die Bewertungstochtergesellschaft bulwiengesa appraisal, die in den vergangenen Jahren stark expandiert ist. Neben der Immobilienwertermittlung liegt sein fachlicher Schwerpunkt auf Analysen und Beratungen zu Gewerbeimmobilien.