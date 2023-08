Trei und KINGSTONE Real Estate begründen Partnerschaft zur Entwicklung von modernen Mietwohnungen in Polen

Düsseldorf: Die Trei Real Estate GmbH und KINGSTONE Real Estate, schließen langfristige Kooperation für Mietwohnungsprojekte in polnischen Großstädten. Der Aufbau eines Investment-Vehikels ist vorgesehen. KINGSTONE übernimmt die Identifikation, die Ansprache der Investoren, den Aufbau einer Investmentstruktur und das Fonds- und Asset-Management. Die Trei agiert als Co-Investor und Projektentwickler, erwirbt Baugrundstücke und führt alle Bauprozesse durch. KINGSTONE und Trei koordinieren den Verkauf nach Fertigstellung. Grundstücke in Warschau und Posen sind bereits angebunden. Die Bauaktivitäten in Posen starten in Q4 2023, Warschau folgt im ersten Halbjahr 2024.