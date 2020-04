Trei Real Estate bezieht neues Büro in Düsseldorf

Düsseldorf: Die Trei Real Estate GmbH (Trei) ist heute von Mülheim an der Ruhr nach Düsseldorf umgezogen. Das Immobilienunternehmen hatte sich die rund 2.400 qm große Fläche in der neu entwickelten Büroimmobilie „Airport Office Six“ im September 2019 gesichert. Zukünftig arbeiten alle rund 80 Mitarbeiter der Trei vom neuen Standort am Düsseldorfer Flughafen aus. Die Flächen bieten Potenzial für über 100 Arbeitsplätze. Bei der Entwicklung des neuen Bürokonzepts wurde die Trei von der pro m² GmbH – Immobilienberatung und Projektmanagement beraten. Seit ihrer Gründung vor knapp 12 Jahren hatte die Trei ihren Sitz auf dem Tengelmann-Areal in Mülheim-Speldorf. Die Unternehmensgruppe Tengelmann hatte im Januar 2019 entschieden, diesen Standort aufzugeben.