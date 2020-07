WÖHR + BAUER kauft Hauptquartier-Immobilie der Merck-Tochter MSD in München Haar

Haar: WÖHR + BAUER kauft zusammen mit einem Münchner Family Office bei München das bisherige Hauptquartier der MSD SHARP & DOHME GMBH („MSD“), die deutsche Tochter des amerikanischen Pharmakonzerns Merck & Co., Inc.. Das Bürogebäude hat eine vermietbare Fläche mit ca. 17.000 qm und wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren von MSD aufgegeben. Ziel der WÖHR + BAUER ist es, das Objekt zu modernisieren und neu zu positionieren. Der Kauf wurde von JLL München vermittelt. WÖHR + BAUER wurde von HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH rechtlich beraten.