„Der Immobilienbrief“ Nr. 407

Im Editorial befasst sich Werner Rohmert in nur einem Absatz mit Angela, Martin, Harvey, Irma, Donald und Jong Un. Politische Konsequenzen von Krisen, deren Parallelen aus 150 Jahren und heute ein Vortrag auf dem PlatowForum herausarbeitete, machen Rohmert nachdenklich. Er hat ihn auch ausführlich in einem Artikel zusammengefasst. Genervt ist Rohmert von den periodischen Bemühungen der Immobilienwirtschaft gerade in Phasen höchsten Wohlbefindens nach dem Vorbild des sprichwörtlichen Hufentiers, dem es zu gut geht, mit politischen Forderungen nach Förderungen von sich reden zu machen. (S. 1)