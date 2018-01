Startseite > News > Art-Invest Real Estate: Weitere Vermietungen über 10.000 m² im Münchner ATLAS

Art-Invest Real Estate: Weitere Vermietungen über 10.000 m² im Münchner ATLAS

München: Art-Invest Real Estate hat mit dem führenden Coworking Anbieter Design Offices sowie mit der Beratungsgesellschaft WirtschaftsTreuhand zwei langfristige Mietverträge über insgesamt rund 10.000 qm für das Büroensemble ATLAS im Werksviertel geschlossen. Damit ist die im Bau befindliche Immobilie mit einer Mietfläche von ca. 25.000 qm zwölf Monate vor Fertigstellung bereits zu mehr als 92% vorvermietet. Insgesamt sind ca. 2.000 qm Bürofläche noch zur Anmietung verfügbar.

Design Offices mietet rund 8.300 qm mit einer Laufzeit von 15 Jahren an und wird nach der Fertigstellung die obersten acht Geschosse im Turm (6.-13. OG) sowie eine Gastronomie- und Cateringfläche im Erdgeschoss des ATLAS belegen. Die WirtschaftsTreuhand GmbH mietet langfristig rund 1.700 qm und wird zwei Geschosse im Plaza Gebäude des ATLAS beziehen. Die Wirtschaftsprüfer werden Mitte 2019 vom jetzigen Standort in der Münchner Prannerstraße in das Werksviertel umziehen.

Art-Invest Real Estate wurde bei den Vermietungen von GSK Stockmann und BNP Paribas Real Estate beraten.