Startseite > News > Baader Bank Vorstand bleibt bis 2022

Baader Bank Vorstand bleibt bis 2022

Der Aufsichtsrat der Baader Bank hat die Vorstandsmitglieder Dieter Brichmann (stlv. Vorstandsvorsitzender), Christian Bacherl und Oliver Riedel bis in das Jahr 2022 bestellt. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Nico Baader, dessen Vertrag bereits im Frühjahr 2017 bis 2022 verlängert wurde, kann somit die erfolgreiche Arbeit des Leitungsgremiums, das in dieser Zusammensetzung seit 2015 die Investment Bank führt, fortgesetzt werden. Dadurch gewährleistet die Baader Bank Kontinuität in der Institutsleitung. Nicht nur für das wachstumsstarke Kundengeschäft ist dies ein Zeichen für Beständigkeit.

„Die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft, vor allem ihre herausragende Positionierung in den für sie wichtigen Geschäftsfeldern, ihre strategische Weiterentwicklung sowie die nachhaltige Verbesserung der Rentabilität zeugen von der Professionalität und Fachkenntnis unseres Führungsgremiums und von der Richtigkeit der Besetzung“, so Dr. Horst Schiessl, Aufsichtsratsvorsitzender der Baader Bank.