Startseite > News > Becken kauft Grundstück in Berlin-Charlottenburg für Büroneubauentwicklung

Becken kauft Grundstück in Berlin-Charlottenburg für Büroneubauentwicklung

Berlin: Das Immobilienunternehmen Becken kauft in Ergänzung an die bereits im Jahr 2015 erworbene Nachbarfläche ein weiteres Grundstück in Berlin-Charlottenburg. Der Kauf erfolgte über ein strukturiertes Bieterverfahren, das von der auxenia RE GmbH und der VANDENBERG Immoconsult GmbH betreut und durchgeführt wurde.

Auf dem zusammen ca. 2.000 qm großen Areal in der Knesebeckstraße, nahe am Ku‘damm, befindet sich seit 1971 ein Hotel. Nach Ablauf der Bestandsphase plant Becken ein Neubauprojekt mit kleinteiligen, hochwertigen Büroflächen.