Cording verkauft Wohnimmobilien

London: Die Cording Real Estate Group hat in einem strukturierten Auktionsprozess zwei Wohnimmobilienportfolios mit insgesamt rund 1.800 Einheiten im Wege eines Share-Deals an die DOMICIL-Gruppe mit Sitz in München verkauft. Die Transaktion umfasst zwei Wohnimmobilienportfolios, die sich über die gesamte Bundesrepublik verteilen. Schwerpunkte der Portfolien sind München, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main sowie Städte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Ein Team von Herbert Smith Freehills begleitete für Cording die Transaktion.