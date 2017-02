Startseite > News > Erfolgreiche Nachvermietung von 16.000 Quadratmetern Logistikfläche nahe Hamburg durch TH Real Estate und Palmira Capital Partners

Hamburg: TH Real Estate und Palmira Capital Partners haben mit Unterstützung von CBRE Hamburg ihre 16.000 qm große Fondsimmobilie in Elmenhorst mit 15 Jahren Festlaufzeit an das Unternehmen Reisswolf neu vermietet. Vorheriger Nutzer war der Büroartikelanbieter Office Depot, dessen Mietvertrag planmäßig ausgelaufen war. Über die ersten zwei Jahre wird eine Teilfläche von 9.000 qm zunächst an Storebest untervermietet. Vermittelt wurde dies von Realogis.

Das Logistikzentrum ist seit Anfang 2013 im Bestand des insgesamt 16 Assets umfassenden Portfolios des GLOF.