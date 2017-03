Startseite > News > Hamburg Trust erwirbt Hotel im Zentrum von Mainz für institutionellen Investor

Mainz: Hamburg Trust hat in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes ein im Bau befindliches Hotel erworben. Das Hotel mit 160 Zimmern, einem Restaurant sowie Fitness- und Wellnessbereichen wird von der Lindner Hotels AG unter der Marke „Me and All“ für mindestens 20 Jahre betrieben. Das Hotel befindet sich an der Binger Straße in verkehrsgünstiger Lage unweit des Hauptbahnhofs.

Die Fertigstellung und Eröffnung ist im dritten Quartal 2018 geplant. Verkäufer sind die J. Molitor Immobilien GmbH mit Sitz in Ingelheim sowie die Mainzer Aufbaugesellschaft mbH.

Erworben wurde das Objekt für ein deutsches Versorgungswerk, für welches Hamburg Trust auch die Projektentwicklung begleitet und anschließend das Asset Management übernehmen wird.