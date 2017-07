IMMAC platziert Publikums-AIF

Hamburg: IMMAC platziert den Publikums-AIF IMMAC Sozialimmobilien 84. Renditefonds innerhalb kürzester Zeit. Der AIF investiert in zwei Pflegeeinrichtungen in Seesen und Hardegsen in Niedersachsen. Das Investitionsvolumen liegt bei 27,4 Mio. Euro wobei 14,5 Mio. Euro von Investoren bereit gestellt werden.