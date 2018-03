Jürgen Fitschen soll AR-Vorsitzender bei der Vonovia werden

Jürgen Fitschen (69) soll den Vorsitz des Aufsichtsrats der Vonovia SE übernehmen. Der Aufsichtsrat der Vonovia SE hat heute einstimmig beschlossen, der nächsten regulären Hauptversammlung am 9. Mai 2018 Jürgen Fitschen als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Direkt im Anschluss soll der Aufsichtsrat ihn zu seinem Vorsitzenden wählen. Jürgen Fitschen soll damit die Nachfolge von Prof. Dr. Edgar Ernst antreten, der den Vorsitz im September 2017 von Dr. Wulf H. Bernotat bis zur diesjährigen Hauptversammlung übernommen hatte. Dr. Bernotat war kurze Zeit nach seinem Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender verstorben. Prof. Dr. Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Vonovia SE: „Ich freue mich sehr, dass wir Jürgen Fitschen für die anspruchsvolle Aufgabe im Kontrollgremium von Vonovia gewinnen konnten. Er verfügt über weit reichende internationale Erfahrung, herausragende Managementfähigkeiten und ein exzellentes Verständnis für politische Zusammenhänge. Jürgen Fitschen bringt darüber hinaus ein tiefgreifendes Verständnis dafür mit, dass Wohnen ein Grundbedürfnis für die Menschen ist. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich ihm gutes Gelingen und viel Freude bei seiner neuen Tätigkeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Jürgen Fitschen hatte von 1975 bis 1987 verschiedene Positionen bei der Citibank in Hamburg und Frankfurt am Main inne, 1983 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung der Citibank. 1987 kam er zur Deutschen Bank und trat nach internationalen Stationen in Singapur, Bangkok, Tokio und London 2001 in den Vorstand der Deutsche Bank AG ein. In 2002 wechselte er in das neu gegründete Group Executive Committee der Deutsche Bank AG. 2009 trat er wieder in den Vorstand der Deutsche Bank AG ein. Von Juni 2012 bis Mai 2016 war Jürgen Fitschen Co-CEO der Deutsche Bank AG. Seit Juni 2016 ist er als Senior Advisor für die Deutsche Bank tätig. Jürgen Fitschen ist Vorsitzender des Aufsichtsrats des Handelsunternehmens CECONOMY AG und Verwaltungsrat der Kühne & Nagel International AG in der Schweiz. Jürgen Fitschen studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg und schloss das Studium 1975 als Diplom-Kaufmann ab.