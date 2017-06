Startseite > News > Michael Heming ist neuer FIABCI-Präsident Deutschland

Michael Heming ist neuer FIABCI-Präsident Deutschland

Berlin: Michael Heming (52) ist neuer FIABCI-Präsident in Deutschland und tritt damit die Nachfolge von Jana M. Mrowetz an, die zwei Jahre in diesem Amt war. Heming wurde im Rahmen der deutschen Mitgliederversammlung des internationalen Immobilienverbandes FIABCI in Berlin gewählt.

Der Dipl. Betriebswirt und Dipl. Sachverständige Michael Heming ist bereits seit mehr als 20 Jahren Mitglied bei FIABCI. 2016 wurde er in Nizza zum Vize-Präsident FIABCI Europa gewählt. Er ist Inhaber der Firma Heming-Immobilien, einem Immobilienberatungsunternehmen mit rund 15 Mitarbeitern an fünf Standorten im Rhein-Main-Gebiet.