Startseite > News > PATRIZIA übernimmt Logistikimmobilien in Belgien und den Niederlanden

PATRIZIA übernimmt Logistikimmobilien in Belgien und den Niederlanden

Augsburg/Amsterdam: Die PATRIZIA Immobilien AG hat in Belgien und den Niederlanden vier Logistikimmobilien an erstklassigen Logistikstandorten mit einer Gesamtfläche von mehr als 100.000 qm für rund 70 Mio. Euro erworben.

Die Gebäude befinden sich in Antwerpen (Wommelgem), Brüssel (Neder-over-Hembeek) und Tongeren. Während sich die Immobilien in Antwerpen und Tongeren in einem voll entwickelten Logistikpark liegen, profitiert die Liegenschaft in Brüssel der Nähe zum Brüsseler Geschäftszentrum. Die Immobilien verfügen über rund 80.000 qm Logistikflächen sowie 8.000 qm Büroflächen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge mit hochwertigen Kunden, wie Ziegler, MSF, Van Inn, Van den Borre und SKF liegt bei über fünf Jahren.

In einer weiteren Transaktion übernahm PATRIZIA von DSV Air & Sea ein 12.500 qm großes, komplett renoviertes, modernes Distributionszentrum in Dordrecht mit hervorragender Anbindung an Europas größten Seehafen in Rotterdam.