Startseite > News > TLG IMMOBILIEN AG erreicht Vollvermietung in Berliner Alexanderstraße

TLG IMMOBILIEN AG erreicht Vollvermietung in Berliner Alexanderstraße

Berlin: Durch den Abschluss zweier Mietverträge kann die TLG IMMOBILIEN AG im Büroobjekt Alexanderstraße 1, 3, 5 sowie in ihrem Firmensitz am Hausvogteiplatz 12 Vollvermietung vermelden.

In der Alexanderstraße 1, 3, 5 – mit rd. 43.400 qm Gesamtmietfläche zweitgrößtes Büroobjekt im Bestand der TLG IMOBILIEN AG – werden im Zeitraum Januar bis März 2017 in mehreren Schritten insgesamt rd. 6.000 qm Bürofläche an die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, einem Unternehmen des Landes Berlin, übergeben. Der geschlossene Vertrag läuft 5 Jahre. Damit besteht nun nahezu Vollvermietung, nachdem der Leerstand zum 31. Dezember 2015 in diesem zentral gelegenen Objekt zuletzt noch rd. 25% betrug.

Ebenfalls voll vermietet ist ab Februar 2017 das Bürogebäude am Hausvogteiplatz 12. Zuletzt konnten rd. 430 qm repräsentative Bürofläche vermietet werden. Dieser Standort liegt unweit des Gendarmenmarktes im Herzen der Stadt und ist ebenfalls der Sitz der TLG IMMOBILIEN AG in Berlin.