MESSE MÜNCHEN OPTIMISTISCH FÜR EXPO REAL

Nach dem Katastrophenjahr 2020, in dem die Messe München hilflos den Pandemiebeschränkungen trotz aller Vorbereitungsarbeiten zusehen musste, wird Erfolg langsam zur Pflicht. Eigentlich waren lt. Presse letztes Jahr 400 Mio. Umsatz angepeilt. 302 waren geplant. Weniger als 100 Mio. Umsatz sind es geworden. Die Gesellschafter haben geblutet. Wohl 200 Mitarbeiter wurden von den Kostenmaßnahmen getroffen. Die Geschäftsführung wurde halbiert. Samthandschuhe seien beim Handschlag wohl nicht getragen worden, hört man aus der Szene. Jetzt setzt die EXPO REAL in eigenen Worten in bewegter Zeit ein Zeichen für den Aufbruch: Vom 11. bis 13. Oktober 2021 kommt die Immobilienbranche wieder von Angesicht zu Angesicht in München zusammen.

„Die Bedeutung der EXPO REAL als internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen ist ungebrochen. Wir spüren einen riesengroßen Bedarf an persönlicher Begegnung“, erklärt Messechef Klaus Dittrich. Den erfolgreichen Auftakt für das Messewesen habe im Juli die TrendSet mit einem Besucherplus von fast 30% gemacht. Die EXPO REAL werde die vierte Messe sein, die in diesem Jahr in München stattfinde. Mehr als 800 Unternehmen – Aussteller wie auch Mitaussteller – hätten bis dato ihre Teilnahme bestätigt. Die Zahl der Anmeldungen werde sich noch erhöhen. Wir haben einmal im Internet nach dem 2019er Maßstab geschaut.

Da berichtete die Messe von knapp 2.200 Ausstellern. Das verspricht interessante Zeiten für das Messegeschäft. Wie Dittrich an anderer Stelle bestätigte, muss sich das Messegeschäft neu aufstellen und hybride Wege finden. Aber: Digitalisierung in Ehren, wir werden vor Ort sein und freuen uns wieder einmal auf Gespräche oberhalb der resonanzfreien und undiskutierten digitalen Panel-Wortschwämme, mit denen uns die Immobilienwelt überschüttet.

Zu den Ausstellern gehören unter anderem 12.18 Investment Management, Aareal Bank, Aurelis, BayernLB, Bayerische Hausbau, Berlin Hyp, BNP Real Estate, CBRE, Colliers, Commerz Real, Deka Immobilien Investment , DIP Deutsche Immobilien Partner, Dreso, DWS, Edeka, Garbe Industrial Real Estate, Goldbeck, Helaba, Instone Group, Invesco Real Estate, JLL, KGAL, Logicor, Nassauische Heimstätte, pbb Deutsche Pfandbriefbank, Savills, Signa Group of Companies, TREI Real Estate, UniCredit, Union Investment Real Estate, Zech Group und der ZIA. Aus Deutschland haben sich bei den Gemeinschaftsständen der Bundesländer, Städte und Regionen Berlin-Brandenburg, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mitteldeutschland, Mittelhessen, Rhein-Neckar, Rheinland-Pfalz, Business Metropole Ruhr, Europäische Metropolregion München, Nürnberg, Sachsen, Stuttgart und Thüringen angemeldet.

International liegen die Zusagen für die beiden österreichischen Gemeinschaftsstände „Austria“ und „Europa Mitte“, für den Schweizer „Swiss Circle“, die „Holland Property Plaza“ und „Holland Metropole“ aus den Niederlanden sowie von Barcelona, Lodz, Moskau und Prag vor. Das Konferenzprogramm in vier Foren wird im EXPO REAL FORUM dieses Jahr die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen. Im PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM geht es wieder um Gesundheits- und Pflege-, Hotel- und Logistikimmobilien, während das REAL ESTATE INNOVATION FORUM eine Bühne für Start-ups und das DISCUSSIONS & NETWORKING FORUM für die Veranstaltungen von Ausstellern bietet. „Unser Konzept mit der physischen Veranstaltung im Mittelpunkt, die um digitale Elemente ergänzt wird, kommt gut an“, sagt Claudia Boymanns, Projektleiterin der EXPO REAL.