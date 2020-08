A1 Logistikpark: Neubau eines Logistikzentrums in Vechta-Bakum

Vechta-Bakum: Gegenwärtig wird der zweite Bauabschnitt des „A1 Logistikpark“ direkt an der A1 realisiert. Schewe Immobilien aus Dinklage entwickelt hier auf einem ca. 2,5 Hektar großen Grundstück eine weitere Logistikimmobilie mit ca. 11.130 qm Gesamtfläche. Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG. ist für die Vermarktung der Mietflächen mandatiert. Zukünftige Mieter sollen die rund 10,50 Meter hohe Logistikfläche voraussichtlich noch im Oktober diesen Jahres beziehen können.