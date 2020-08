ACTEUM kauft Fachmarktzentren in Rheinland Pfalz

Rheinland-Pfalz: Die ACTEUM Investment GmbH hat zwei neu errichtete Fachmarktzentren in den Städten Waldböckelheim und Hermeskeil erworben. Verkäufer ist die Schoofs Immobilien GmbH. Mieter der Liegenschaft in Waldböckelheim sind Rewe und Aldi auf einer Gesamtmietfläche von 3.696 qm. In Hermeskeil wurden auf einem 21.000 qm großen Grundstück Mietflächen mit einer Größe von insgesamt 5.020 qm geschaffen. Sie sind langfristig an den Lebensmittelvollsortimenter Wasgau und den Drogeristen Rossmann vermietet. Fachmärkte aus den Branchen Non-Food und Textil ergänzen das Gesamtangebot.

Beide Objekte wurden für den gemeinsam mit der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG aufgelegten „WertFonds S“, einem Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren, erworben und sind zwischenzeitlich in das Fondsvermögen übergegangen. Die Vermittlung der Objekte erfolgte durch die Blank Real Estate GmbH & Co KG. Für die Due Diligence des Käufers zeichneten GSK Stockmann sowie die Brand Berger Real Estate Consulting verantwortlich. Die Verkäuferseite wurde von Kucera Rechtsanwälte beraten.