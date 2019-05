Startseite > News > AEW erwirbt Bürohaus in München-Riem

AEW erwirbt Bürohaus in München-Riem

München: AEW gibt den ersten Erwerb eines Bürohauses in München-Riem von KanAm Grund für den kürzlich aufgelegten „AEW Europe Value Investors II“ – einem deutschen Immobilien-Spezialfonds – bekannt.

Das „Accor-Gebäude“ in der Hanns-Schwindtstraße 2-4 verfügt über 7.629 qm Bürofläche, welche bereits seit Fertigstellung in 2001 komplett an den Mieter AccorInvest Germany GmbH vermietet ist. Zusätzlich bietet das Objekt insgesamt 115 Stellplätze.

AEW wurde durch die Kanzlei Hogan Lovells beraten, für den Verkäufer waren GSK Stockmann und CBRE beratend tätig.