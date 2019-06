Startseite > News > AEW verstärkt sich mit Tobias Schnurer als Director Investment

Düsseldorf: AEW verstärkt das Team in Deutschland mit Tobias Schnurer als Director Investment in Düsseldorf. Tobias Schnurer ist für den Immobilienankauf in Deutschland zuständig und wird an Gereon Kohlgrüber, Head of Investment für AEW in Deutschland berichten.

Der gebürtige Rheinländer kommt von RFR.