Aurelis erhält Baugenehmigung für Berlin-Schönefeld

Berlin: Die Aurelis Real Estate GmbH erhält die Baugenehmigung für den ersten von insgesamt 3 Bauabschnitten des 12,4 ha großen Areals am Bohnsdorfer Weg in direkter Nähe zum Flughafen Schönefeld. Das Projekt umfasst im ersten Abschnitt die Realisierung von insgesamt 11 modernen Unternehmerpark-Einheiten mit 9.200 qm Hallen-, 2.300 qm Bürofläche und 900 qm Lager-Mezzanine-Fläche auf einer 26.600 qm großen Parzelle. Neben der modularen Nutzung steht im Unternehmerpark Nachhaltigkeit beim Bau und in der Nutzung im Fokus. Das wird u.a. durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und die angestrebte DGNB-Zertifizierung im Gold-Standard deutlich. Als Zielgruppe für die Vermietung sieht Aurelis Unternehmen aus den Segmenten Lager, Logistik, Produktion und Montage. Denkbar ist auch eine Nutzung für Start-ups.

Der Baustart für den ersten Bauabschnitt ist für Q4 2023 geplant – die Fertigstellung ist für Sommer 2024 vorgesehen. Im den zweit folgenden Bauabschnitten sollen weitere rd. 29.100 qm Lager- und Hallenflächen und ca. 4.700 qm Bürofläche entstehen. Nach jetzigem Planungsstand ist Ende 2025 mit der Fertigstellung zu rechnen.