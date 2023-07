Neuer BVT Zweitmarktfonds eröffnet Renditechancen

München: Die BVT Unternehmensgruppe bietet semiprofessionellen und professionellen Anlegern mit dem geschlossenen Alternativen Investmentfonds BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG („BVT Zweitmarkt V“) erneut die Investitionsmöglichkeit in den Immobilienzweitmarkt. Der von der BVT-Tochter derigo GmbH & Co. KG verwaltete Spezial-AIF investiert mittelbar in ein breit gestreutes Portfolio von Immobilien. Hierfür erwirbt der AIF auf dem Zweitmarkt Anteile an geschlossenen Immobilienfonds sowie Beteiligungen an Unternehmen und Objektgesellschaften, die direkt oder indirekt in Immobilien investieren.

Das aktuelle Beteiligungsangebot setzt die 2015 initiierte Fondsserie fort, in deren Rahmen bereits 4 Spezial-AIF erfolgreich platziert wurden. Bei einem angestrebten Zielvolumen von 20 Mio. Euro Eigenkapital und einer Laufzeit von rund 15 Jahren soll die prognostizierte Rendite des BVT Zweitmarkt V pro Jahr ca. 6,7% des durchschnittlich gebundenen Kapitals nach Kosten betragen (Basis mittleres Szenario, empfohlene Haltedauer, Berechnungsmethode IRR).1-3 Eine Beteiligung für semiprofessionelle und professionelle Anleger ist ab 200.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag möglich. Privatanleger können sich nicht beteiligen.