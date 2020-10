Catella Real Estate erhält Platow Immobilien Award 2020

München: Seit acht Jahren verleiht der renommierte Wirtschaftsinformationsdienst „Der Platow Brief“ den PLATOW Immobilien Award in vier Kategorien. Dieses Jahr erhielt die Catella Real Estate AG den Preis in der Kategorie „Beteiligungen“ als etablierter Anbieter von Fondsprodukten mit sozialer Verantwortung und gelebter Nachhaltigkeit.

Vor rund 70 geladenen Gästen aus der Immobilien- und Beteiligungswirtschaft nahm Vorstandsmitglied Jürgen Werner den Platow Award stellvertretend für das ganze Team der Catella Real Estate AG entgegen.