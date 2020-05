Commodus vermietet langfristig an Logistikunternehmen in Berlin

Berlin: Commodus hat auf der Sonneninsel in Neukölln einen langfristigen Mietvertrag mit einem führenden internationalen Logistikunternehmen abgeschlossen. Durch die Vermietung von rund 800 qm Bürofläche konnte so eine Vollvermietung am Standort erzielt werden. Die Core-Plus-Büroimmobilie liegt direkt am S-Bahnhof Sonnenallee und verfügt insgesamt über rund 12.000 qm Gesamtmietfläche. Der neue Mieter wird die Flächen im Dachgeschoss des Gebäudes Anfang September dieses Jahres beziehen. Avison Young hat die Vermietung beratend begleitet.