CORESTATE-Tochter Hannover Leasing erwirbt Landmark-Gewerbekomplex New Babylon in Den Haag

Den Haag: CORESTATE Capital Holding S.A. hat über seine Tochter Hannover Leasing erstmals ein Objekt für die große dänische Pensions- und Versicherungsgesellschaft PFA Pension erworben und übernimmt auch das Asset Management. Es handelt sich um den Bürokomplex New Babylon im Zentrum von Den Haag in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und ab 2020 auch zum niederländischen Parlament. Das New Babylon wurde 1978 gebaut, 2012 intensiv saniert sowie neupositioniert und zählt durch sein ikonisches Design zu den prägenden Gebäuden der Skyline von Den Haag.

Das New Babylon hat eine Gesamtmietfläche von über 40.000 qm. Der aktuelle Mietermix ist erstklassig, diversifiziert und langjährig verpflichtet mit einer Vielzahl internationaler und nationaler Qualitätsunternehmen aus den Bereichen Business Services, Forschung/Technologie sowie Industrie und Rohstoffe. Hauptmieter sind TNO (Forschungsorganisation der niederl. Regierung), Property Works (Anbieter von Co-Working-Arbeitsflächen) und NLO (Patentanwaltskanzlei).

Verkäufer ist Icon Real Estate, der das Objekt maßgeblich weiterentwickelt hat zu einem Full-Service-Komplex mit großem Konferenz- und Besprechungszentrum, modernster Fitnesseinrichtung und vielfältigem Gastronomieangebot. Als Makler auf Käuferseite fungierte Colliers International.