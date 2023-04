ABG vermietet im Münchner ART155 Flächen an Digitalunternehmen und Hithium

München: Die ABG Real Estate Group hat in der Büroimmobilie ART155 insgesamt knapp 1.900 qm langfristig an ein deutsches Digitalunternehmen und das globale Hightech-Unternehmen Hithium Energy Storage Technology vermietet. Das Digitalunternehmen ist schon bisher mit rund 1.875 qm Flächen Mieter im ART155 an der Landsberger Straße 155 und erweitert seine Büroflächen jetzt auf rund 3.375 qm. Hithium eröffnet im ART155 die Zentrale für seine Europageschäfte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in China mietet dafür rund 360 qm Flächen im vierten Obergeschoss des Gebäudes, die auch die exklusive Dachterrasse umfassen, sowie drei Automobilstellplätze im Untergeschoss. Beide Mieter wollen noch im April einziehen.