Berlin: Der offene Immobilienspezialfonds BERENBERG Real Estate Berlin, der gemeinsam mit Universal Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt wurde, erwirbt die 4.500 qm große Büroimmobilie „Moabit Office“ in Mitte von Highbrook Investors. Das siebengeschossige Gebäude wurde in den Jahren 2021 und 2022 aufwendig revitalisiert und an bonitätsstarke Mieter langfristig vermietet. Das Objekt verfügt über moderne Flächen unterschiedlicher Größe.