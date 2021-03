Kerpen : Der Projektentwickler Alcaro hat in seinem siebten Log Plaza bereits zu Beginn der Erdarbeiten einen Mietvertrag gezeichnet. Als Ankermieter hat Alcaro die Gottfried Stiller GmbH gewinnen können. Das Sanitärfachhandelsunternehmen wird die 6.600 qm große Logistikeinheit mit rund 970 qm an Büro- und Sozialflächen in der Heisenbergstraße 19a direkt nach der Fertigstellung im November 2021 beziehen. Beim Mietvertragsabschluss mit der Gottfried Stiller GmbH war Colliers vermittelnd tätig.