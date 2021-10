AM ALPHA erwirbt „20 Rue de la Banque“ in Paris

Paris : Das Münchner Family Office AM alpha hat den Ankauf des Bürogebäudes 20 rue de la Banque im 2. Stadtbezirk abgeschlossen. Das Objekt wurde im Auftrag mehrerer institutioneller Anleger erworben, die von einem Pensions Fonds Manager aus Hamburg betreut werden.

Das Gebäude befindet sich direkt an der Pariser Börse. Das Gebäude mit historischer Fassade bietet ca. 1.500 qm. Es steht derzeit leer, so dass die weitreichenden Refurbishment Pläne umgehend umgesetzt werden können. AM alpha wurde beim Kauf von EY, Les Notaires du Quai Voltaire und Alex Bolton beraten.