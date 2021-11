München: ANGULARIS hat sein Revitalisierungsprojekt in der Innenstadt bereits in der Entwicklungsphase an das UN World Food Programme (WFP) vermietet. Das Vorhaben besteht aus der Umnutzung, Renovierung und Erweiterung eines ehemaligen 4-Sterne-Hotels in der Josephspitalstraße 3 in eine moderne und ökologische Arbeitswelt. Die Liegenschaft in bester Lage wird ab Anfang 2023 langfristig zu dem neuen globalen Hauptquartier des WFP Innovation Accelerator. Damit ist das Objekt voll vermietet.