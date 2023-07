ASHURST LLP mietet Bürofläche in der Münchner Innenstadt

München: Das Repositionierungskonzept des HERZOG MAX in der Innenstadt stößt bei Mietern auf Resonanz. Es handelt sich um das denkmalgeschützte alte Kaufhaus Karstadt Sports Auf rund 1.840 qm Mietfläche zieht die Anwaltskanzlei Ashurst LLP in das vierte und fünfte Obergeschoss des Gebäudes in der Neuhauser Straße 20 / Herzog-Max-Straße 4 ein. Wie Bauherr EURO Real Estate und Developer ACCUMULATA Real Estate Group bekannt geben, steigt damit der Vermietungsstand des ca. 14.000 qm großen Projekts mehr als ein Jahr vor Fertigstellung auf rund 90% der Gesamtmietfläche des Hauses.

Bei der Anmietung waren JLL und das Architektur- und Consultingbüro CSMM für den Mieter beratend tätig.