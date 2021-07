Aurelis schließt neue Mietverträge für Lager- und Logistikflächen in Essen und Viersen

Essen/Viersen: Mit rund 3.360 qm wird zum 1. September 2021 die letzte verfügbare Fläche an der Nünningstraße vermietet. Mieter dieser Einheit ist die Tech & Home Mate GmbH, die Anfang 2021 am Standort eingezogen ist. Die Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von insgesamt 18.614 qm, der Großteil entfällt auf Lager- und Logistikflächen.

Durch die Vermittlung der Gebau GmbH konnten zudem zwei Hallenflächen an der Heiligenstraße in Viersen an die mejo Metall Josten GmbH & Co. KG vermietet werden. Das Düsseldorfer Metall-Unternehmen nutzt die 1.882 qm Hallenfläche als Lager.