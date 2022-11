Berlin: Die immobilen-experten-ag. hat im OFFICE LAB CAMPUS (OLC) eine Fläche von rund 2.500 qm an die bbw Hochschule vermietet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren und umfasst circa 10% des insgesamt fast 26.000 qm Mietfläche großen Neubaus am Eingang zum Wissenschafts- und Technologiepark in Berlin-Adlershof.

Der OLC ist ein Gemeinschaftsprojekt des Berliner Projektentwicklers immobilien-experten-ag. und des hessischen Bauunternehmens Adolf Lupp GmbH + Co KG.