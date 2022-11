DLA Piper berät DHL beim Verkauf eines klimaneutralen Immobilienportfolios

DLA Piper hat DHL beim Verkauf eines Immobilienportfolios aus klimaneutralen Lagerhäusern in sechs europäischen Kernmärkten beraten. Die 14 Einheiten mit einer Gesamtfläche von 400.000 qm verteilen sich auf 10 Standorte in den wichtigsten Logistikmärkten in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Italien und Polen.

Eine erste Tranche des Lagerhausportfolios, bestehend aus fünf Objekten mit einer Gesamtfläche von 200.000 qm, wurde bereits an Allianz Real Estate verkauft. DHL Supply Chain wird anschließend mindestens 85% der Anlagen langfristig mieten.