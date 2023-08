Beckhoff Automation mietet über 75.000 Quadratmeter Logistikneubaufläche

Rheda-Wiedenbrück: Im Gewerbegebiet Aurea Park hat die Dietz AG eine Logistikimmobilie mit rund 70.000 qm Lager- und Produktionsfläche, an die 2.800 qm Büro- und Sozialfläche sowie circa 2.500 qm Mezzanine an die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG vermietet. Unterstützt wurde sie dabei durch die Logivest.

Im August letzten Jahres hatte die Dietz AG das Grundstück in der Ferdinand-Braun-Straße ebenfalls durch Vermittlung der Logivest erworben. Knapp ein Jahr später konnte nun bereits der Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit Beckhoff Automation erfolgen.