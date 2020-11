bema und ABG: Auch Deutsche Glasfaser mietet SMART OFFICE in Düsseldorf

Düsseldorf: Die bema Gruppe und die ABG Real Estate Group haben die Deutsche Glasfaser langfristig als dritten Großmieter des SMART OFFICE am Businessstandort des Flughafens gewonnen. Ab September 2021 mietet das Unternehmen rund 4.100 qm an. So sind 80% der 14.400 qm Flächen des Bürokomplexes bereits ein knappes Jahr vor Fertigstellung vermietet. Damit können jetzt noch ca. 3.000 qm Büromietflächen und 58 Stellplätze angemietet werden. CBRE war für beide Parteien vermittelnd tätig. Der Vermieter wurde von der Kanzlei Rotthege Wassermann beraten.