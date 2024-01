Catella Real Estate AG verkauft Büroobjekt in Helsinki

Helsinki: Die Catella Real Estate AG hat das 2011 für den Spezial-AIF Catella Scandia Chances erworbene Büroobjekt Lönnrotinkatu 20 nach erfolgreicher Vermietungsphase aufgrund der Sanierungsnotwendigkeiten als Projektentwicklung an den Fonds Slättö Value Add II des Unternehmens Slättö Förvaltning in Form eines Share Deals veräußert. Durch veränderte Herausforderungen auf dem Bürovermietungsmarkt, wird das Objekt nun als Projektentwicklung zur Umnutzung zu einer Hotelimmobilie verkauft.

Das Büro- und Geschäftshaus Lönnrotinkatu 20 verfügt über knapp 5.800 qm vermietbare Fläche und liegt am Rand des CBD im Zentrum von Helsinki in einem Gebiet, welches sich durch eine Mischung aus Büro- und Wohngebäuden auszeichnet. Das Objekt wurde 1972 gebaut. Das Erdgeschoss mit Einzelhandelsnutzung wurde von Catella 2017 umfassend modernisiert und wird auch nach dem Redevelopment durch Slätto weiterhin so bestehen. Zurzeit ist lediglich das Erdgeschoss voll an Lidl vermietet.

Aufgrund der ausgezeichneten Lagequalitäten des Objektes bot sich die Umwandlung in Wohnen insbesondere Hotel an. Inzwischen wurde die Baugenehmigung erteilt und das Closing des Kaufvertrages hat am 3. November 2023 stattgefunden. Das Objekt wird in Zukunft von BobW, einem führenden Unternehmen im Gastgewerbe, als Hotel betrieben.

Catella Real Estate wurde von Catella Asset Management Oy unterstützt sowie von Castrén & Snellman Attorneys Ltd und PWC beraten.