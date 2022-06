München: Comfort hat in Kooperation mit Cushman & Wakefield ein Ladenlokal mit rd. 500 qm Mietfläche in der Sendlinger Str. 24 an Norrøna aus Norwegen vermittelt. Das Unternehmen hat seinen deutschlandweit ersten Flagship-Store mit einer Verkaufsfläche von rd. 400 qm über 2 Ebenen, die zuvor durch Geox und Wellensteyn genutzt wurden, bereits eröffnet. Der Rest der Fläche befindet sich im Untergeschoss. Vermieter ist ein Münchner Eigentümer.