Deka Immobilien erwirbt Startobjekte für neuen Spezialfonds

Dublin/Madrid: Die Deka Immobilien hat mit dem Kauf von zwei hochwertigen Bürogebäuden in Dublin und Madrid für insgesamt mehr als 100 Mio. Euro die ersten Investments für ihren neuen Spezialfonds „Domus Megatrends Europa“ getätigt. BNP Real Estate Investment Managers hat die Liegenschaft in Irlands, die britische Investmentgesellschaft Blue Coast Capital das Bürohaus in Spanien veräußert.

Das Objekt „8 Hanover Quay“ in Dublin hat eine vermietbare Fläche von rund 3.750 qm und wird vollständig und langfristig von Airbnb Ireland genutzt. Im Februar 2020 hatte Deka bereits das Nachbargebäude „The Reflector“ für den Offenen Immobilienfonds „Deka-ImmobilienMetropolen“ angekauft.

Das Bürohaus „Ancora 40“ in Madrid umfasst mehr als 7.000 qm vermietbare Fläche und 57 Parkplätze. Die vier miteinander verbundenen Gebäudeteile sind komplett an Just Eat Takeaway, Europas größten Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen im Gastro-Bereich, vermietet.

Die beiden Liegenschaften sind die Startobjekte des neu aufgelegten Fonds „Domus Megatrends Europa“.