Deka Immobilien investiert erstmals in Seattle

Seattle: Die Deka Immobilien konnte für insgesamt 802 Mio. US-Dollar den aus vier Gebäudekörpern bestehenden Google Campus in erster Reihe am Lake Union in Seattle, USA, erwerben. Die beiden hochwertigen und benachbarten Gebäude-paare „Lakefront Blocks 25 & 31“ wurden von dem in Seattle ansässigen Immobilienunternehmen Vulcan Real Estate veräußert. Block 25 soll im Rahmen eines Joint Ventures in die Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienGlobal (60%) und Deka-Immobilien-Metropolen (40%) eingebracht werden. Block 31 ist vollständig für das Portfolio des Deka-ImmobilienGlobal bestimmt.

Block 25 umfasst mehr als 30.000 qm vermietbare Fläche sowie 345 Parkplätze und ist langfristig nahezu vollständig an Google LLC vermietet. Der Internetkonzern ist auch in Block 31 mit insgesamt rund 29.000 qm und 274 Parkplätzen für die nächsten Jahre Hauptmieter.