Deka Immobilien verkauft East Side Hotel in New York

New York: Die Deka Immobilien hat das East Side Hotel an der 525 Lexington Avenue aus dem Bestand des Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienGlobal veräußert. Käufer ist ein Joint Venture, das von den Investmentfirmen Hawkins Way Capital und Värde Partners gegründet wurde.

Das 1924 errichtete East Side Hotel erstreckt sich bei einer Gesamtfläche von knapp 37.750 qm über 35 Etagen und umfasst 655 Zimmer sowie eine Konferenzetage. Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich auf einem rund 2.000 qm großen Eckgrundstück. Das Hotel ist seit Ausbruch der Covid-19 Pandemie im März 2020 geschlossen und nicht wiedereröffnet worden.