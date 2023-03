Hochheim: Die DIENST Verpackungstechnik GmbH verkauft das rd. 2.400 qm große Lager- und Logistikobjekt in der Neckarstraße 12 in Hochheim an ein Ingenieurtechnik- und Auftragsforschungsunternehmen, das die Liegenschaft nach Umbau selbst beziehen wird. blackolive, Mitglied von German Property Partners (GPP), vermittelte.