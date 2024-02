HANSAINVEST Real Assets vermietet Bürofläche in Den Haag

Den Haag: HANSAINVEST Real Assets vermietet ca. 2.740 qm Bürofläche an die Stichting Xtra. Der Mietvertrag läuft regulär über 10 Jahre und wurde unter Mitwirkung von JLL abgeschlossen.

Das Bürogebäude befindet sich in der Laan van Zuid Hoorn 14 in Rijswijk im Großraum Den Haag und wurde im Jahr 2002 errichtet. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von über 9.600 qm und ist künftig zu 85% vermietet, zu einem Großteil an das niederländische Erdöl- und Erdgasunternehmen Petrogas E&P Netherlands B.V..