HASPA PeB veräußert Beteiligung am Petersen Park

Hamburg: Die HASPA PeB (HASPA Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH) hat ihre Beteiligung an der Projektgesellschaft für die Entwicklung des Petersen Parks in Hamburg-Groß Borstel an den Mitgesellschafter, die HJD Gruppe, veräußert. Zusammen hatten die beiden Unternehmen die Entwicklung der Industriebrache zum künftigen Mixed-Use-Quartier in gut zwei Jahren vorangetrieben.

Insgesamt entstehen auf dem rund 60.000 qm großen Areal knapp 100.000 qm BGF, welche zu gleichen Teilen Wohnen und Gewerbe beinhalten. Die Wohnbaufelder auf denen rund 280 Wohnungen entstehen sind bereits im letzten Jahr verkauft worden, sodass sich die beiden gewerblichen Baufelder (Baufeld 4 und 5) zu 100% im Eigentum der Gesellschaft befinden. Auf dem Baufeld 4 entstehen in einem Hybridriegel mit etwa 30.000 qm BGF rd. 125 öffentlich geförderte Mietwohnungen, für die bereits die Baugenehmigung erteilt wurde, sowie eine Kita mit rd. 120 Plätzen und eine Pflegeimmobilie. Für diese wurde der Bauantrag gestellt. Die Planung stammt von dem Architekturbüro HeitmannMontúfar aus Hamburg. Auf dem Baufeld 5 sollen die vermieteten Bestandsgebäude zunächst verbleiben. Die Gesamtfertigstellung des Petersen Parks ist für 2026 geplant.

Die rechtliche Beratung im Rahmen des Verkaufs übernahm auf Seiten von HJD die Kanzlei Lighthouse Legal sowie auf Seiten der HASPA PeB die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek.